Son dakika haberleri: BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Aliyev tarafından kabul edildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Aliyev tarafından kabul edildi

09.04.2021 13:10
Son dakika haberleri: BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Aliyev tarafından kabul edildi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki resmi temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki resmi temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Covid-19 salgını ve Dağlık Karabağ savaşının ele alındığı görüşmede Aliyev, "İşgalden kurtarılmış topraklarda Ermeni vahşeti apaçık ortadadır. Uluslararası kuruluşlar bunu kendi gözleriyle gördükçe, dünya toplumu Ermenistan'ın işgali hakkında daha iyi bilgi sahibi olacak" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarını sürdürüyor. Bozkır, ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Volkan Bozkır'ın 75. BM Genel Kurulu Başkanı olarak Bakü'yü ziyaret etmesinin önemine değinen Aliyev, Bozkır'ın Azerbaycan'ı ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek kardeş ülke Türkiye'nin temsilcisinin BM Genel Kurulu Başkanı olmasından dolayı gurur duyduğunu belirtti.

"Aşı milliyetçiliği ve adaletsiz aşı dağıtımı bugün dünya gündeminde"

Azerbaycan'a gösterdiği desteklerden dolayı Bozkır'a teşekkür eden Aliyev, "Bildiğiniz gibi Covid ile ilgili birkaç girişim başlattık. Türk Konseyi Zirvesi, Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi'ni yaptık, ayrıca BM Genel Kurulu'nun Covid ile ilgili özel bir oturumunu gerçekleştirmeyi başardık ve siz de büyük destek gösterdiniz. Sonrasında yaşanan olayların bunun gerçekten de şu anda gündemdeki en önemli konulardan biri olduğunu gösterdiğini düşünüyorum. Çünkü aşı milliyetçiliği ve adaletsiz aşı dağıtımı bugün dünya gündeminde olan bir konu. Azerbaycan bu konuyu ilk gündeme getiren ülkelerden biriydi. Bugün bu adaletsizliği ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda, Covid döneminde 30'dan fazla ülkeye maddi ve insani yardım sağladık ve bu faaliyeti sürdürmeye kararlıyız" dedi.

"BM, çatışma sonrası dönemde de aktif olmaya devam etmeli"

Aliyev, Azerbaycan'ın her zaman BM ile yakın ilişkileri olduğunu belirterek, "BM kuruluşları ile yakın ilişkilerimiz vardı ve bu ilişkiler devam ediyor. Savaş sonrası dönemde temaslar daha aktif hale geldi ve bu temaslar devam edecek. Elbette dünyanın önde gelen kuruluşu olan BM, çatışma sonrası dönemde de aktif olmaya devam etmelidir. Dağlık Karabağ sorununun çözüldüğünü, Azerbaycan'ın bunu çözdüğünü ve kararları yaklaşık 30 yıldır kağıt üzerinde uyguladığını defalarca ifade ettim" ifadelerini kullandı.

"Şimdi yeni bir dönem başladı" diyen Aliyev, "Restorasyon ve iyileştirme dönemi. Bu çalışmalar çoktan başladı ve UNESCO da dahil olmak üzere tüm BM kuruluşları ile yakın temas halindeyiz" şeklinde konuştu.

"İşgalden kurtarılmış topraklarda Ermeni vahşeti apaçık ortada"

Ermeniler tarafından Azerbaycan'ın tarihi, dini ve kültürel anıtlarının tahrip edildiğini dile getiren Aliyev, "UNESCO dahil uluslararası kuruluşların bu konuyu gelip belgelemesini istedik. Maalesef çatışma sırasında teklifimiz cevapsız kaldı, ancak çatışmadan sonra görevlilerin gönderilmesi bekleniyor. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Çünkü işgalden kurtarılmış topraklarda Ermeni vahşeti apaçık ortadadır. Uluslararası kuruluşlar bunu kendi gözleriyle gördükçe, dünya toplumu Ermenistan'ın işgali hakkında daha iyi bilgi sahibi olacak" ifadelerini kullandı.

Volkan Bozkır ise görüşmede BM 75. Genel Kurulu Başkanı olarak Azerbaycan'a ilk ziyaretini gerçekleştirmekten mutluluk ve gurur duyduğunu ifade ederek Azerbaycan'ın BM için çok önemli bir ülke olduğunu söyledi. Bozkır, "Sizin salgın sırasında başkanlık ettiğiniz Birleşmiş Milletler özel oturumu gerçekten de zamanında ve son derece önemli bir toplantıydı. Aylarca süren çabalarınız aslında başkanlık yapmaktan gurur duymama neden oldu ve bunun için size teşekkür ederim" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Bağlantısızlar Hareketi'ne de büyük bir başarıyla başkanlık ettiğini belirten Bozkır, "Bu, BM için çok önemli bir organizasyon ve özellikle onun başkanı olmak çok önemli. Bu konudaki çalışmalarınız için size teşekkür etmeye geldim. Azerbaycan'a BM Genel Kurulu Türkiye Başkanı olarak gelmek benim için özel bir mutluluk ve gurur kaynağıdır. New York'tan bahsettiğiniz tüm konuları gerçekten yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

Bozkır, Bakü temasları kapsamında Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ve Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile de bir araya gelecek. - BAKÜ

Birleşmiş Milletler, Volkan Bozkır, Azerbaycan, Bakü, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Aliyev tarafından kabul edildi - Son Dakika


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