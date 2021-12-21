Üye Girişi
Son dakika haberleri: BM: Batı Şeria'da şiddet olayları önlenmezse Gazze'de ateşkes tehlikeye düşer - Son Dakika

Son dakika haberleri: BM: Batı Şeria'da şiddet olayları önlenmezse Gazze'de ateşkes tehlikeye düşer

21.12.2021 21:14
Son dakika haberleri: BM: Batı Şeria'da şiddet olayları önlenmezse Gazze'de ateşkes tehlikeye düşer

Bir son dakika haberine göre BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, Batı Şeria'da artan şiddet olaylarının önüne geçilmezse Gazze'de güvenlik durumunun ve mayıs ayından beri uygulanan ateşkesin tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, Batı Şeria'da artan şiddet olaylarının önüne geçilmezse Gazze'de güvenlik durumunun ve mayıs ayından beri uygulanan ateşkesin tehlikeye gireceği uyarısında bulundu.

Wennesland, BM Güvenlik Konseyine verdiği brifingde, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te artan şiddet olaylarının ve özellikle kötüye giden güvenlik durumunun endişe verici olduğunu söyledi.

Çatışmaların, saldırıların, askeri operasyonların ve İsrail'in yasadışı yerleşim birimi planlarının devam ettiğine dikkati çeken Wennesland, Filistin'deki mali ve ekonomik krizin, durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

Tor Wennesland, "Bunun önüne geçilmezse, sadece Batı Şeria'da durum daha kötüye gitmekle kalmaz, bu dinamikler Gazze'deki güvenlik durumunu da etkileyebilir ve mayıs ayından beri süren ateşkesi tehlikeye atabilir. Tüm tarafların tansiyonu düşürmek ve sükuneti yeniden tesis etmek için derhal adım atması çok önemli." dedi.

Wennesland, 29 Eylül'den bu yana biri kadın, 4'ü çocuk 12 Filistinlinin, İsrail güvenlik güçlerince öldürüldüğünü ve 306 kişinin yaralandığını belirterek, İsrail tarafında ise 2 kişinin öldüğünü ve 39 kişinin yaralandığını kaydetti.

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria, Mayıs, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: BM: Batı Şeria'da şiddet olayları önlenmezse Gazze'de ateşkes tehlikeye düşer - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
21:11 Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi
21:11 Yeni Almanya Başbakanı Scholz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü
21:09 Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinden sevindiren haber
20:39 Fenerbahçe'de sakatlanan Berisha uzun süre sahalardan uzak kalacak
20:15 Herkes dilinde Emre Belözoğlu'nun rekoru
20:15 Kırmızı bültenle aranan terörist teslim oldu
19:56 Son Dakika! Merkez Bankası: İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri için vadeli döviz satışı gerçekleştirilecek
19:41 TFF'nin Zorbay Küçük kararı
19:37 Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor
19:12 Başakşehir'in karşısında Giresunspor da mağlup oldu
Yeni Almanya Başbakanı Scholz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü Yeni Almanya Başbakanı Scholz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü         
21:11
Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinden sevindiren haber Hande Soral ve İsmail Demirci çiftinden sevindiren haber         
21:10
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
12:16
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi! HDP'li belediye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kur sözünün yer aldığı pankarta izin vermedi!         
11:02
Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor! Rusya, Ukrayna sınırına tank, roket ve yüzlerce asker yığıyor!         
10:58
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 21:21:29. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: BM: Batı Şeria'da şiddet olayları önlenmezse Gazze'de ateşkes tehlikeye düşer - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement