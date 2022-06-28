Afrikalı göçmenlerin umut kapısı: Melilla - Son Dakika
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Afrikalı göçmenlerin umut kapısı: Melilla

28.06.2022 14:53

Dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattından detaylar Sınırdaki güvenlik güçlerinden detay 10 metre uzunluğundaki dikenli tel örgülerden görüntüler Melilla kentinden detaylar MELİLLA - Birleşmiş Milletler (BM), Fas'tan Kuzey Afrika'daki İspanya toprağı Melilla kentine geçmeye çalışan en az...

Dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattından detaylar

Sınırdaki güvenlik güçlerinden detay

10 metre uzunluğundaki dikenli tel örgülerden görüntüler

Melilla kentinden detaylar MELİLLA - Birleşmiş Milletler (BM), Fas'tan Kuzey Afrika'daki İspanya toprağı Melilla kentine geçmeye çalışan en az 23 göçmenin hayatını kaybettiği olayların etkili ve bağımsız şekilde soruşturulmasını istedi.

Melilla'daki Fas-İspanya sınırında 24 Haziran sabahı yaşanan olayda, Fas tarafındaki yaklaşık 1500 düzensiz göçmen 10 metre uzunluğundaki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmişti.

Fas polisi ve İspanya makamları, düzensiz göçmenleri organize şekilde sınıra akın etmek, güvenlik güçlerine taş ve asit atarak saldırmakla suçlamıştı.

Fas hükümeti 18 göçmenin öldüğünü, aralarında Fas polisinin de olduğu 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras, bu olayda 37 göçmenin öldüğünü öne sürmüştü.

Düzensiz göçmenlerden 133'ü Melilla'ya geçmiş, İspanya tarafında da yaralılar olduğu açıklanmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afrikalı göçmenlerin umut kapısı: Melilla - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afrikalı göçmenlerin umut kapısı: Melilla - Son Dakika
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