Dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattından detaylar
Sınırdaki güvenlik güçlerinden detay
10 metre uzunluğundaki dikenli tel örgülerden görüntüler
Melilla kentinden detaylar MELİLLA - Birleşmiş Milletler (BM), Fas'tan Kuzey Afrika'daki İspanya toprağı Melilla kentine geçmeye çalışan en az 23 göçmenin hayatını kaybettiği olayların etkili ve bağımsız şekilde soruşturulmasını istedi.
Melilla'daki Fas-İspanya sınırında 24 Haziran sabahı yaşanan olayda, Fas tarafındaki yaklaşık 1500 düzensiz göçmen 10 metre uzunluğundaki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmişti.
Fas polisi ve İspanya makamları, düzensiz göçmenleri organize şekilde sınıra akın etmek, güvenlik güçlerine taş ve asit atarak saldırmakla suçlamıştı.
Fas hükümeti 18 göçmenin öldüğünü, aralarında Fas polisinin de olduğu 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.
İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras, bu olayda 37 göçmenin öldüğünü öne sürmüştü.
Düzensiz göçmenlerden 133'ü Melilla'ya geçmiş, İspanya tarafında da yaralılar olduğu açıklanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Afrikalı göçmenlerin umut kapısı: Melilla - Son Dakika