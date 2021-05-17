Son dakika haberleri! BM'den Filistin kararı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere Perşembe günü toplanacağı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere Perşembe günü toplanacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, işgal altındaki Filistin topraklarındaki vahim durumun görüşüleceğini açıkladı. BM Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır açıklamasında, "BM Genel Kurulu'nu, İslam İşbirliği Teşkilatı adına Nijer ve Arap Grubu adına Cezayir Daimi Temsilcilerinin ortak imzalı mektubunda yer alan talebe binaen, işgal altındaki Filistin topraklarındaki vahim durumu görüşmek üzere, 20 Mayıs Perşembe günü saat 10: 00 da toplayacağım." ifadelerini kullandı.