Son dakika haberleri | BM'den Mısır'da 3 insan hakları aktivistinin gözaltına alınmasına tepki - Son Dakika

Son dakika haberleri | BM'den Mısır'da 3 insan hakları aktivistinin gözaltına alınmasına tepki

20.11.2020 17:05
Son dakika haberleri | BM'den Mısır'da 3 insan hakları aktivistinin gözaltına alınmasına tepki, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Mısır yönetiminin 3 insan hakları savunucusunu gözaltına almasının endişe verici olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Mısır yönetiminin 3 insan hakları savunucusunu gözaltına almasının endişe verici olduğunu bildirdi.

OHCHR Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, Mısır Kişisel Haklar Girişimi (EIPR) Genel Direktörü Gasser Abdel Razek'in dün gözaltına alındığını aktardı.

EIPR İdari Direktörü Muhammed Beşir'in pazar günü, grubun ceza adaleti departmanı başkanı Karim Ennarah'ın da çarşamba günü gözaltına alındığını belirten Shamdasani, "Beşir'in, grubun insan hakları ihlalleri mağdurlarına verdiği yasal destek konusunda sorgulandığını anlıyoruz." diye konuştu.

Shamdasani, Beşir ve Ennarah'ın yalan haberler yayımlamak, kamu güvenliğini zayıflatan yanlış bilgileri yaymak için internet hesabı kullanmak ve terörle bağlantılı suçlar bağlamında gözaltına alındığını söyledi.

İşkence iddiaları

EIPR'in ilk kez hedef alınmadığını, aynı grup üyesi Patrick George Zaki'nin Şubat ayında Mısır güvenlik güçlerince terörizm suçlamasıyla tutuklandığını anımsatan Shamdasani, "Zaki o zamandan beri tutuklu yargılanıyor. Milli Güvenlik tahkikatı tarafından sorgulanırken işkence gördüğüne dair iddialar aldık." dedi.

Shamdasani, EIPR'in kurucusu Hossam Bahgat'ın da ülkeden çıkmasının yasaklandığını ve tüm mal varlığının dondurulduğunu belirterek, "İnsan hakları savunucularının ve diğer aktivistlerin hedef alınmasından çok büyük endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Mısır yönetiminin 3 insan hakları savunucusunu gözaltına almasının endişe verici bir gelişme olarak niteleyen Shamdasani, ülkede örgütlenme ve barışçıl toplantı özgürlüğüne getirilen daha fazla kısıtlamanın, zaten zayıflamış bir Mısır sivil toplumu üzerinde daha fazla olumsuz etkiye yol açacağı uyarısında bulundu.

Shamdasani, OHCHR Ofisi olarak ayrıca, Mısır'da geçen ay yaklaşık 50 kişinin infaz edildiğine dair raporlardan endişe duyduklarını belirterek, bu davaların bazılarında adil yargılama haklarının ihlal edildiği yönünde bilgiler aldıklarını kaydetti.

Mısır, özgürlüklerin kısıtlanması ve muhaliflere yönelik gözaltılar nedeniyle uluslararası eleştiriler maruz kalıyor. Kahire yönetimi ise sık sık hukuka ve insan hakları ilkelerine bağlı olduğunu vurguluyor.

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Cenevre, Pazar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | BM'den Mısır'da 3 insan hakları aktivistinin gözaltına alınmasına tepki - Son Dakika


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