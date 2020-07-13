Son dakika haberleri... BM, dünyada açlığın giderek artmasından dolayı gelecek yıl "gıda zirvesi" düzenleyecek - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya genelinde açlığın giderek arttığı uyarısında bulunarak, gelecek sene "gıda güvenliği zirvesi" düzenleyeceğini duyurdu.

Guterres, "BM Gıda Güvenliği" raporunun ardından yaptığı açıklamada, birçok ülkenin farklı tür ve boyutlarda yetersiz beslenme, bazılarının ise obezite ile karşı karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ise durumu daha da kötüleştirdiğini ve her geçen gün çok sayıda kişinin açlığa doğru sürüklendiğini belirten Guterres, mevcut eğilimin devam etmesi durumunda 2030'a kadar açlığın ortadan kaldırılması hedefinin mümkün olmayacağını ifade etti.

Gıda sistemlerinin daha sürdürülebilir olması gerektiğini vurgulayan Guterres, bu kapsamda gelecek yıl "Gıda Sistemleri Zirvesi" düzenleyeceğini kaydetti.