Son dakika haberleri | BM Genel Sekreteri'nden "Ukrayna'daki savaşın küresel yansımaları olacak" uyarısı Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haberleri | BM Genel Sekreteri'nden "Ukrayna'daki savaşın küresel yansımaları olacak" uyarısı Açıklaması

08.03.2022 22:06
Son dakika haberleri | BM Genel Sekreteri'nden "Ukrayna'daki savaşın küresel yansımaları olacak" uyarısı Açıklaması

Son dakika habere göre BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının sadece sivilleri etkilemekle kalmayacağı, küresel sonuçlarının da olacağı uyarısında bulundu.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının sadece sivilleri etkilemekle kalmayacağı, küresel sonuçlarının da olacağı uyarısında bulundu.

Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ukrayna'daki savaş sadece sivilleri etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda küresel yansımaları olacak. Halihazırda zorluk çeken gelişmekte olan ülkeler, fiyatları hızla artan gıda, yakıt ve diğer temel gereksinimlerini karşılayamaz."

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Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | BM Genel Sekreteri'nden 'Ukrayna'daki savaşın küresel yansımaları olacak' uyarısı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | BM Genel Sekreteri'nden "Ukrayna'daki savaşın küresel yansımaları olacak" uyarısı Açıklaması - Son Dakika
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