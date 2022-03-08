BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının sadece sivilleri etkilemekle kalmayacağı, küresel sonuçlarının da olacağı uyarısında bulundu.

Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Ukrayna'daki savaş sadece sivilleri etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda küresel yansımaları olacak. Halihazırda zorluk çeken gelişmekte olan ülkeler, fiyatları hızla artan gıda, yakıt ve diğer temel gereksinimlerini karşılayamaz."