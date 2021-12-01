Son dakika haberleri: BM, Keşmirli aktivist Parvez'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville, Cammu Keşmir bölgesinin önde gelen insan hakları aktivisti Khurram Parvez'in Hindistan güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmasına ilişkin endişe duyduğunu açıkladı.

Sözcü Rupert Colville, yazılı açıklamasında, Hindistan ordusunun Cammu Keşmir'de sivillere yönelik eylemlerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Parvez'e yönelik suçlamaların ne olduğuna dair bilgi edinmediklerini belirten Colville, "Kendisi, zorla ortadan kaybolan sivillerin ailelerini savunmasıyla tanınmakla birlikte insan haklarını savunduğu için hedefe konulmuştur." ifadesini kullandı.

Colville, Parvez'in 2016'da Kamu Güvenliği Yasası kisvesi altında gözaltına alındığını ve Cenevre'deki İnsan Hakları Konseyi görüşmesine katılamadığını hatırlattı, Parvez'in tekrar gözaltına alınmasından endişe duyduğunu vurguladı.

Keşmir'de aynı zamanda terörle mücadele operasyonları bahanesiyle sivillerin hedef alınmaya devam ettiğini kaydeden Colville, "Öldürülen sivillerin cesetleri gizlice imha edilmektedir." ifadesine yer verdi.

Colville, 23 Kasım'dan bu yana gözaltında tutulan Parvez'in bir an önce serbest bırakılması ve ifade özgürlüğünün temin edilmesi talebinde bulundu.

Hindistan ordusuna sivillere yönelik baskıları durdurma çağrısı yapan Colville, şimdiye kadar sivillere yönelik işlenmiş suçların acil, şeffaf ve bağımsız bir şekilde soruşturulması gerektiğini vurguladı.

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyelerini gözaltına almıştı.