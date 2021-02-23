Son dakika haberleri: BM Libya Özel Temsilcisi'nden ateşkese uyulsun çağrısı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis, Libya'daki tüm taraflara ateşkes anlaşmasına uymaları çağrısı yaptı.

BM Libya Destek Misyonunca (UNSMIL) yapılan açıklamaya göre, Kubis, bir hafta boyunca ülkedeki taraflarla görüşmeler gerçekleştirdi.

Kubis, yabancı güçlerin ve paralı milislerin ülkeden çıkarılması da dahil olmak üzere taraflara BM kararlarının uygulanması tavsiyesinde bulundu.

Açıklamada, BM Temsilcisi Kubis'in Aralık 2021'de seçimlerin yapılması için gerekli anayasal temele dayalı anlaşmaya ulaşmak için gösterilen çabaları desteklemeyi sürdüreceği vurgulandı.

Libya ziyaretinde 17 Şubat'ta Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, 19 Şubat'ta da ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'le görüşen Kubis, geçen cumartesi yaptığı açıklamada, ülkenin yeni yönetiminin başına getirilen Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi ve Başbakan Abdulhamid Dibeybe'yi desteklemeyi sürdüreceğini ifade etmişti.

24 Aralık'taki başkanlık ve parlamento seçimlerine kadar başbakanlık yapacak Dibeybe'nin, en geç 26 Şubat'a kadar kabinesini oluşturması ve güvenoyu almak için Temsilciler Meclisine sunması bekleniyor.