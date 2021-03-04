Son dakika haberleri | BM: Myanmar ordusu, protestocuları öldürmeyi ve hapse atmayı bırakmak zorunda - Son Dakika

Son dakika haberleri | BM: Myanmar ordusu, protestocuları öldürmeyi ve hapse atmayı bırakmak zorunda

04.03.2021 15:37
Son dakika haberleri | BM: Myanmar ordusu, protestocuları öldürmeyi ve hapse atmayı bırakmak zorunda, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Myanmar'da güvenlik güçlerinin darbe karşıtı göstericilere yönelik şiddet kullanımını kınayarak, "Myanmar ordusu, protestocuları öldürmeyi ve hapse atmayı bırakmak zorunda.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Myanmar'da güvenlik güçlerinin darbe karşıtı göstericilere yönelik şiddet kullanımını kınayarak, "Myanmar ordusu, protestocuları öldürmeyi ve hapse atmayı bırakmak zorunda." ifadelerini kullandı.

Bachelet, yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar güvenlik güçlerinin protestoculara karşı hakiki mühimmat kullanmasını "tam anlamıyla iğrenç" şeklinde nitelendirdi.

Yaralıları tedavi etmeye çalışan acil sağlık personeline ve ambulanslara yönelik "belgelenmiş saldırılardan"da dehşete düştüğünü vurgulayan Bachelet, "BM İnsan Hakları Ofisi, 1 Şubat darbesinden bu yana polis ve askeri görevlilerce en az 54 kişinin öldürüldüğü bilgisini doğruladı. Ancak gerçek ölü sayısı, Ofis'in doğrulayabildiği rakamlardan çok daha yüksek olabilir." bilgisini paylaştı.

Bachelet, tam rakamı bilinmemekle birlikte gösterilerde yüzlerce kişinin de yaralandığını aktardı.

Darbeye karşı ülkede 537 yerde gösteri yapıldığını belirten Bachelet, 1 Şubat'tan bu yana aralarında parlamento üyeleri, siyasi aktivistler, seçim yetkilileri, yazarlar, insan hakları savunucuları, öğretmenler, sağlık çalışanları, memurlar, gazeteciler, keşişler ve ünlü kişilerin de olduğu en az 1700 kişinin keyfi olarak tutuklandığını ve gözaltına alındığını kaydetti.

Bachelet, güvenlik güçlerinin en az 29 gazeteciyi de tutukladığını vurgulayarak, "Myanmar ordusu, protestocuları öldürmeyi ve hapse atmayı bırakmak zorunda." çağrısını yaptı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınarken, Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamış ve güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 56 gösterici hayatını kaybetmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Myanmar, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | BM: Myanmar ordusu, protestocuları öldürmeyi ve hapse atmayı bırakmak zorunda - Son Dakika


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