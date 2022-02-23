Son dakika haberleri | BM, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 4 Fransız askerin gözaltına alınmasını kınadı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | BM, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 4 Fransız askerin gözaltına alınmasını kınadı

23.02.2022 21:32
Son dakika haberleri | BM, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 4 Fransız askerin gözaltına alınmasını kınadı

Son dakika haberler: BİRLEŞMİŞ Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Birleşmiş Milletler (BM) Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunda (MINUSCA) görev yapan 4 Fransız askerin gözaltına alınmasına BM'den kınama geldi.

BİRLEŞMİŞ Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Birleşmiş Milletler (BM) Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunda (MINUSCA) görev yapan 4 Fransız askerin gözaltına alınmasına BM'den kınama geldi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in söz konusu gözaltı eylemini şiddetle kınadığı belirtildi.

Açıklamada, BM ile Orta Afrika Cumhuriyeti arasında yapılan 2014 Kuvvetlerin Statüsü anlaşmasına atıfta bulunularak, uluslararası hukuk kapsamındaki tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve MINUSCA çalışanlarının gecikmeden serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Fransa'nın Bangui Büyükelçiliği, MINUSCA Genelkurmay Başkanı Renaud Senetaire'in koruması 4 Fransız askerin Bangui-M'poko Havalimanı yakınlarında gözaltına alındığını duyurmuştu.

Ülkede, son günlerde Fransa'nın OAC Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'ya suikast hazırlığı içinde olduğu iddiası sosyal medyada sıklıkla paylaşılıyordu.

Fransa 7 Haziran 2021'de Rusya ile Fransa karşıtı kampanyalar yürütmekle suçlandığı OAC ile askeri anlaşmalarını askıya almıştı.

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Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Orta Afrika, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | BM, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 4 Fransız askerin gözaltına alınmasını kınadı - Son Dakika


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