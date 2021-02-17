İklim Değişikliğiyle Mücadele Toplantısı - BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodriguez - Son Dakika

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Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, "Beraber yaşadığımız bu dünya ne sosyal ne ekonomik olarak yeteri kadar güçlü ne de çevresel olarak sürdürülebilir. Hepimizin karşı karşıya kaldığı ve bildiğimiz riskler söz konusu." dedi.

Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen İklim Değişikliğiyle Mücadele Toplantısı'na Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodriguez, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda, katılımcılara hitap eden BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodriguez, sözlerine, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için BM adına Türkiye'ye ve şehit ailelerine taziye dileğinde bulunarak başladı.

Rodriguez, toplantı dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına teşekkür ederek "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bize şunu gösterdi: Beraber yaşadığımız bu dünya ne sosyal ne ekonomik olarak yeteri kadar güçlü ne de çevresel olarak sürdürülebilir. Hepimizin karşı karşıya kaldığı ve bildiğimiz riskler söz konusu." ifadesini kullandı.

Acil eylem gerektiren iklim durumuyla karşı karşıya olunduğunu ve bu durumun herkesin yaşamını etkilediğini belirten Rodriguez, Türkiye'de de son dönemde sel, çöl fırtınası, hortum gibi iklim değişikliğiyle bağlantılı olayların kaydedildiğine dikkati çekti.

Rodriguez, Türkiye'nin bu durum karşısında toplumdan kaynaklanan çok güçlü bir mücadele gücü bulunduğunu dile getirdi.

"Türkiye'nin iklim konusunda attığı adımlara destek vermeye hazırız"

Bilimsel bilgi ışığında ve mali kaynakların desteğiyle karbon emisyonu konusuna odaklanılması gerektiğinin altını çizen Rodriguez, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılabilmesi için 10 yıldan az zaman kaldığına işaret etti.

BM'nin iklim konusundaki çabalarını dile getiren Rodriguez, gelişmiş ülkelerin de Paris İklim Anlaşması'na mali destek sunması ve buna ilişkin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Rodriguez, şunları kaydetti:

"Burada iş birliği hususunda BM, Türkiye ve Türk halkı arasında stratejik alanlar var. Bunların hepsinin koordinasyonunu Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sağlamaktadır, kendilerine teşekkürlerimi iletmek isterim. Aynı şekilde hem bir eylem planı hem de bir uyum planı söz konusu. Bunlar stratejik ortaklığımızın mihenk taşlarını oluşturmaktadır."

Ortak çabalar ve ortaya konulan raporlar doğrultusunda doğal kaynak yönetimi, orman yönetimi, kimyasal atık ve genel atık yönetimi, yenilenebilir enerji gibi farklı alanlarda iş birliği adımları atılabileceğini de anlatan Rodriguez, "BM Türkiye Temsilciliği olarak her zaman Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'yle olan güçlü ortaklığımız doğrultusunda hükümetin ve halkın iklim konusunda attığı adımlara destek vermeye hazırız." dedi.