Son dakika haberleri... BM, Ukrayna'da herhangi bir biyolojik silah programından haberdar değil - Son Dakika
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Son dakika haberleri... BM, Ukrayna'da herhangi bir biyolojik silah programından haberdar değil

11.03.2022 20:59
Son dakika haberleri... BM, Ukrayna'da herhangi bir biyolojik silah programından haberdar değil

Son dakika haberler... BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da herhangi bir biyolojik silah programının varlığından haberdar olmadığını bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna'da herhangi bir biyolojik silah programının varlığından haberdar olmadığını bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın talebi üzerine Ukrayna'daki biyolojik silah programı iddialarını görüşmek üzere toplandı.

BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi Izumi Nakamitsu, konseye brifinginde, "Basında, biyolojik silah programları iddialarına dair çıkan haberlerden haberdarım. Birleşmiş Milletler, herhangi bir biyolojik silah programının varlığından haberdar değil." dedi.

1972 Biyolojik Silahlar Sözleşmesi'nin biyolojik ve zehirli silahların geliştirilmesini, üretilmesini, temin edinilmesini, transferini, stoklanmasını ve kullanılmasını yasakladığını hatırlatan Nakamitsu, hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın sözleşmeye taraf olduğunu söyledi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Ukrayna'da ABD Savunma Bakanlığının desteklediği veba, kolera, şarbon gibi ölümcül hastalıkların patojenik niteliklerini güçlendirmeye yönelik çok tehlikeli biyolojik deneylerin yapıldığı en az 30 biyolojik laboratuvar olduğunu iddia etti.

Nebenzia, biyolojik laboratuvarlarda yarasa, göçmen kuşlar ve böcekler kullanılarak tehlikeli enfeksiyonların yayılma olasılığının incelenmesinin amaçlandığını savundu.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield ise Rusya'yı dezenformasyon yaymakla suçlayarak, "Ukrayna'nın biyolojik silah programı ve ABD tarafından desteklenen biyolojik silah laboratuvarları yok. Ne Rusya'nın sınırlarında, ne de başka bir yerde." dedi.

Thomas-Greenfield, Rusya'nın aslında uzun süredir biyolojik silah programı yürüttüğünü ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Nicolas de Riviere ise Rusya'nın yalanlarıyla kimseyi kandıramayacağını belirterek, tüm bunların Rusya'nın gerçek bir savaş silahı haline getirdiği dezenformasyon ve sis perdesi stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Barbara Woodward ise Rusya'ya BM Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üyeliğini dezenformasyon yaymak için kullanmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi ise Zhang Jun ise Rusya'ya destek vererek, Rusya'nın biyolojik silah endişelerinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... BM, Ukrayna'da herhangi bir biyolojik silah programından haberdar değil - Son Dakika


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