Son dakika haberleri... BM uzmanlarından Yemen hükümetine "para aklama" Husilere "ekonomik vurgun yapma" suçlaması - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), bağımsız uzmanlar paneli, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de hükümeti gıda tedariği için kullanılacak kaynaklarla "para aklamak ve yolsuzluk yapmak", Husileri ise 1,8 milyar dolar devlet gelirine el koyarak bu kaynakları savaşa aktarmakla suçladı.

AA muhabirinin ulaştığı BM uzmanlar paneli raporunda, Yemen'de tüm taraflar, "ekonomik vurgunculuk" yapmakla suçlandı.

Yemen'deki tarafların, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı ülkedeki halkın ihtiyaçlarına kayıtsız kalarak ekonomik ve finansal kaynakları başka tarafa yönlendirdiği belirtilen raporda, "Husiler, yalnızca Yemen Hükümeti'nin yetkisi dahilinde olmasına rağmen vergi ve diğer devlet gelirlerini topluyor ve savaş için kullanıyor." ifadesine yer verildi.

Husilerin maaşların ödenmesi ve temel hizmetler için kullanılması gereken 1,8 milyar dolar devlet gelirine el koyduğu tahmin edilen raporda, Yemen hükümeti de gıda tedariği için sağlanan kaynaklarla "para aklamak ve yolsuzluk yapmakla" suçlandı.

Raporda, Yemen hükümetinin Suudi Arabistan'dan gelen fonların 423 milyon dolarını yasa dışı yollarla transfer ettiği aktarıldı.

Raporda ayrıca İran'daki birey ve kurumlar, Husilere silah sağlamakla suçlanırken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Güney Geçiş Konseyi'ne desteğinin de Yemen hükümetini zayıflattığı kaydedildi.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.