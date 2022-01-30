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Son dakika haberleri! BM: Yemen'de geçen yılın ilk 5 ayında Husilerin silah altına altığı 562 çocuk öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri! BM: Yemen'de geçen yılın ilk 5 ayında Husilerin silah altına altığı 562 çocuk öldü

30.01.2022 13:13
Son dakika haberleri! BM: Yemen'de geçen yılın ilk 5 ayında Husilerin silah altına altığı 562 çocuk öldü

Son dakika haberleri: Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Uluslararası ve Bölgesel Uzmanlar heyeti, Husiler tarafından zorla silah altına alınan 562 çocuğun geçen yılın ilk 5 ayında yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Uluslararası ve Bölgesel Uzmanlar heyeti, Husiler tarafından zorla silah altına alınan 562 çocuğun geçen yılın ilk 5 ayında yaşamını yitirdiğini bildirdi.

BM heyeti tarafından yayımlanan yıllık raporda, Yemen'de İran destekli Husilerin, sivil halka yönelik ihlallerine yer verildi.

Raporda Husilerin, aileleri "çocuklarının silah altına alınmasına" rıza göstermemeleri halinde insani yardımlardan yararlanamayacakları şeklinde tehdit ettiği belirtildi.

7 yaşındaki çocuklara silah eğitimi veriliyor

Husilerin 7 yaşındaki çocuklara silah eğitimi verdiğine işaret edilen raporda, 2021 yılının ocak ve mayıs ayları arasında çıkan çatışmalarda Husiler tarafından zorla silah altına alınan ve ölen 562 çocuğun isim listesine ulaşıldığı kaydedildi.

Raporda ayrıca Husilerin, kontrolleri altındaki illerde insani yardımların halka ulaşmasını engellediğine ve yardım kuruluşlarına aşılması zor şartlar öne sürdüğüne dikkat çekildi.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani 11 Kasım 2021'de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hükümetin son kalelerinden ve petrol zengini Marib'de çatışmaların başladığı tarihten bu yana Husilerin çok fazla can kaybı verdiğini ve milis gücünün tükenmek üzere olduğunu belirterek, bu açığı kapatmak için milis çocuk sayısını iki katına çıkardıklarını ifade etmişti.

Husiler, yakıtta manipülasyon yapıyor

Raporda, "Husiler, işlettikleri karaborsada tüccarları yakıt satmaya ve yasa dışı ücretler toplamaya zorluyor. Bu yöntemle Husiler, yakıtta manipülasyon yapıyor." ifadelerine yer verildi.

Yemen'de çatışmanın tüm taraflarının, yargı sisteminin zayıflığı ve görevlerini yerine getirememesi nedeniyle uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiği kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

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Birleşmiş Milletler, Yemen, Silah, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! BM: Yemen'de geçen yılın ilk 5 ayında Husilerin silah altına altığı 562 çocuk öldü - Son Dakika


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