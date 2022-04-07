Son dakika haberleri | BM: Yemen'de misket bombası patlaması sonucu 1 çocuk öldü, 4 çocuk yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | BM: Yemen'de misket bombası patlaması sonucu 1 çocuk öldü, 4 çocuk yaralandı

07.04.2022 00:08
Son dakika haberleri | BM: Yemen'de misket bombası patlaması sonucu 1 çocuk öldü, 4 çocuk yaralandı

Son dakika haber: Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in batısındaki Hudeyde ilinde bir misket bombasının patlaması sonucu 1 çocuğun öldüğünü, 4 çocuğun yaralandığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in batısındaki Hudeyde ilinde bir misket bombasının patlaması sonucu 1 çocuğun öldüğünü, 4 çocuğun yaralandığını duyurdu.

BM Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonundan (UNMHA) yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde'nin El-Huk ilçesinde bir misket bombasının patladığı belirtildi.

Açıklamada, patlama sonucu 1 çocuğun öldüğü, 4 çocuğun yaralandığı aktarıldı.

Olaydan büyük üzüntü duyulduğu kaydedilen açıklamada, ilgili taraflara, mayınların ve savaştan kalan patlayıcı kalıntılarının derhal kaldırılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, misyonun bu olayları azaltmak ve Hudeyde'de halkı korumak için gerekli desteği sağlamaya hazır olduğu ifade edildi.

Yemen İnsan Hakları İhlallerini İzleme Koalisyonu'ndan 5 Nisan'da yapılan açıklamada, İran destekli Husilerin 18 ilde tuzakladığı mayınların infilak etmesi sonucu 7 yılda 357'si çocuk, 146'sı kadın olmak üzere 1929'u aşkın sivilin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Yemen hükümet yetkililerin açıklamalarına göre, Husiler tarafından ülkenin birçok bölgesine döşenen mayın sayısı 1 milyonu aşıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Birleşmiş Milletler, Patlama, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | BM: Yemen'de misket bombası patlaması sonucu 1 çocuk öldü, 4 çocuk yaralandı - Son Dakika


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