BM Yemen Temsilcisi, Husiler ile "ateşkesi görüşmek" üzere Sana'da (2) - Son Dakika
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BM Yemen Temsilcisi, Husiler ile "ateşkesi görüşmek" üzere Sana'da (2)

11.04.2022 17:39

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de BM girişimiyle yürürlüğe giren ateşkesin güçlendirilmesini görüşmek üzere İran destekli Husilerin kontrolü altındaki başkent Sana'ya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de BM girişimiyle yürürlüğe giren ateşkesin güçlendirilmesini görüşmek üzere İran destekli Husilerin kontrolü altındaki başkent Sana'ya geldi.

Uluslararası Sana Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre Grundberg, sürpriz bir ziyaretle Umman'ın başkenti Muskat'tan Sana'ya geçti.

BM Yemen Özel Temsilciliği Ofisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Grundberg'in Husi liderlerle ateşkesin uygulanması, güçlendirilmesi ve barış yolunda ilerleme imkanlarını görüşme umuduyla Sana'ya geldiğini duyurdu.

Ziyaretin detaylarına ilişkin bilgi verilmezken Husilerden ya da Yemen makamlarından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

BM Özel Temsilcisi Grundberg, Eylül 2021'de göreve başlamasından bu yana ilk kez Sana'yı ziyaret ediyor.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, tarafların akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.

Yemenli taraflar arasında 2015'ten bu yana pek çok defa ateşkese varılmış ancak bunlarda başarı elde edilememişti.

BM Yemen Temsilcisi, Husiler ile ateşkesi görüşmek üzere Sana'da (2)
BM Yemen Temsilcisi, Husiler ile ateşkesi görüşmek üzere Sana'da (2)
BM Yemen Temsilcisi, Husiler ile ateşkesi görüşmek üzere Sana'da (2)

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Yemen Temsilcisi, Husiler ile 'ateşkesi görüşmek' üzere Sana'da (2) - Son Dakika


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