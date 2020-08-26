Son dakika haberleri | BMC'den Kovid-19 salgınıyla mücadele için "1 hafta tatil" kararı - Son Dakika

Son dakika haberleri | BMC'den Kovid-19 salgınıyla mücadele için "1 hafta tatil" kararı

Son dakika haberleri... BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İzmir fabrikasında üretime 1 hafta ara verdi.

Son dakika haberleri | BMC'den Kovid-19 salgınıyla mücadele için

BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İzmir fabrikasında üretime 1 hafta ara verdi.

Şirketten yapılan açıklamada, tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan Kovid-19 salgını sonucu, gerek Türkiye gerekse BMC'nin benzeri daha önce görülmemiş bir dönemden geçtiği belirtildi.

Açıklamada, bu dönemde tüm devlet kurumlarıyla iletişim halinde süreci yakından takip ederek salgına ilişkin gerekli tüm tedbirlerin ilk andan itibaren alındığı ve alınmaya da devam edildiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Tüm çalışanlarımızın sağlığının maksimum düzeyde korunması amacıyla üst yönetimimiz ve ilgili bölümlerin yöneticileriyle birlikte kurmuş olduğumuz Pandemi Koordinasyon Kurulu önderliğinde çalışanlarımızın evlerinden çıkıp servislere bindikleri andan mesai sonrasında yine evlerine ulaşana kadar tüm süreçlerde gerekli tüm tedbirleri eksiksiz bir şekilde almaya devam ediyoruz. Başta ofisler, personel servisleri, soyunma odaları ve yemekhane gibi ortak kullanım alanları olmak üzere risk oluşturabilecek tüm alanlarda periyodik olarak ve talimatlara uygun şekilde denetimlerimizi yapıyor ve herhangi bir sıkıntı tespit edilmesi halinde alınması gereken önlemleri ivedilikle yerine getiriyoruz. Bu süreçte tüm gelişmelerle ilgili çalışanlarımızı rutin olarak bilgilendiriyor ve gerekli aksiyonları hep birlikte alıyoruz."

Türkiye'de ilk kez Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan itibaren İzmir yerleşkesi başta olmak üzere Sakarya, İstanbul ve Ankara yerleşkelerinde ve ayrıca sahada çalışan ekipler için alınan üst düzey önlemler sayesinde 3 bin 500'ü bulan çalışan sayısında pozitif vaka oranının yüzde 2 seviyesini geçmediği aktarılan açıklamada, ayrıca tespit edilen birçok vakanın fabrika dışında geçirdikleri zamanlarda bu hastalığı kaptıkları tespit edilerek ilgili çalışanların tesislere gelmeden izolasyonları sağlanarak tedavi süreçlerinin hassasiyetle takip edildiği bildirildi.

Artan vakalar karşı "tatil" tedbiri

1 Haziran'da normalleşme sürecine geçilmesine rağmen alınan sıkı tedbirlerinin aynı hassasiyetle devam ettirildiği ve en küçük şüpheli durumda bile anlaşmalı tam teşekkülü sağlık kuruluşlarıyla birlikte çalışanların sağlığı için gerekli tespit, izolasyon ve tedavi çalışmalarının hızlı şekilde yapılmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şu ana kadar aldığımız tedbirler sayesinde başarıyla devam eden pandemi mücadelemiz sürecinde yoğun bakım veya vefatla sonuçlanan vakamızın olmaması en büyük mutluluğumuzdur. Kısa bir döneme kadar toplam tanı sayısı 10'un altında olmasına rağmen son günlerde yurt genelinde artan vaka sayılarının da etkisiyle kurum içindeki vaka sayısında da artış gözlemlenmeye başlanmıştır. Bu nedenle Pandemi Koordinasyon Kurulumuzun öncülüğünde çalışanlarımızın ve ailelerinin güvenliği için 25 Ağustos 2020 Salı itibarıyla tedbiren İzmir fabrikamızın bir hafta süreyle tatil edilmesine karar verilmiştir. Tüm çalışanlarımız fabrikamıza geri dönüşlerinde detaylı sağlık kontrollerinden geçirilecek olup, çıkacak sonuçlara göre gerekli koruyucu ve önleyici planlamalar yapılmaya devam edilecektir. Yarım asrı geçen köklü geçmişimizle ve ülkemizin yerli ve milli üretim üssü olmanın sorumluluğuyla hem çalışanlarımıza hem de ülkemize karşı yükümlülüklerimizin farkındayız. Özellikle ülkemizin savunma sanayisindeki en büyük kara araçları üreticilerinden biri olarak ticari kaygıların da ötesinde ülkemizin güvenliği ve menfaatleri için stratejik olarak üstlenmiş olduğumuz çok önemli projelerin aksatılmadan devam etmesinin de büyük önem arz ettiğini biliyoruz. Bu nedenle gerekli tüm tedbirleri alarak ülkemiz için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Büyük BMC ailesi olarak bu zorlu sürecin milletimizin güç birliği, destek ve kararlılığıyla omuz omuza aşılacağına yürekten inanıyor ve bu dönemi en kısa zamanda ülkemiz ekonomisi ve insanımızın sağlığı açısından en az hasarla sona ermesini temenni ediyoruz."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 15:07

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | BMC'den Kovid-19 salgınıyla mücadele için '1 hafta tatil' kararı - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Süper Lig'de yeni sezon fikstürü çekildi! İşte derbi tarihleri Trump, Jacob Blake'in polis tarafından vurulmasıyla protestolara sahne olan Wisconsin'e Ulusal Muhafızlar gönderiyor ABD ile Rusya arasında tehlikeli gerginlik! İki ülke askerleri Suriye'de karşı karşıya geldiği olayda kan döküldü FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım Fatih Sultan Mehmet Han'ın Tablosu, İBB'nin Saraçhane'deki binasına konuldu Rus basını, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Rusya'yı olumsuz etkileyecek Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1313 yeni vaka tespit edildi Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi beIN Sports'tan ayrılan Mehmet Demirkol, Socrates Dergi ile anlaştı Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Lemina, İngiltere'ye geri dönüyor Muştalı saldırıya uğrayan 5 yaşındaki çocuğun kafatası delindi Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Islam Slimani, 14 milyon euro bonservis ücretiyle Rennes'e transfer oldu
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu         
17:10
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi         
16:10
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi         
15:11
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk         
14:55
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi         
14:34
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi         
14:33
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu         
14:19
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti         
13:46
Eltilerin gürültü kavgasında bir kişi ağır yaralandı Eltilerin gürültü kavgasında bir kişi ağır yaralandı         
13:11
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı         
13:02
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı         
13:01
Rusya'dan Türkiye'ye Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı         
12:44
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı         
12:28
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı         
12:21
Sürüye saldıran aç kurtlar keçileri telef etti Sürüye saldıran aç kurtlar keçileri telef etti         
12:20
Antika sevdasını Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı         
12:19
Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi Son Dakika: Tecavüzle suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan'ın tahliyesine yapılan itiraz reddedildi         
12:11
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
11:55
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti         
11:20
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı         
11:09
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komada olduğu iddiaları sonrası ortaya çıktı         
10:58
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek         
10:48
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum         
10:39
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek         
10:38
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın fiyatlarında düşüş devam edecek         
10:03
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı         
09:45
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı         
09:38
La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi La Case de Papel oyuncusu Miguel Herran, yarı çıplak pozunu paylaştı! Bahar Şahin'den yorum gecikmedi         
09:30
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu         
09:11
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor         
08:46
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2020 21:48:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | BMC'den Kovid-19 salgınıyla mücadele için "1 hafta tatil" kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei