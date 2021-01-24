Son dakika haberleri! BMC'nin "yerli motorları" askeri araçlarda

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden BMC'nin ürettiği askeri araçlara yerli motorlar entegre edilmeye başlandı.

Yeni nesil Fırtına obüsü (Fırtına-2) teslimatı için düzenlenen tören ve sonrasında Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesine gerçekleştirilen ziyarette, tesisin işletme devri sonrasında büyük ölçüde sessiz kalan BMC'nin yürüttüğü çalışmaların geldiği nokta ortaya çıktı.

Söz konusu törende BMC tarafından geliştirilen, modernize edilen ve üretilen askeri araçlar geçiş yaptı. Törende, BMC'nin bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen 8x8 taktik tekerlekli zırhlı araç ilk kez görüldü.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ASELSAN tarafından geliştirilen Korhan 35 milimetre silah sistemi ve elektronik ekipmanlar bulunan aracın prototipi bir süre önce tamamlandı ve geliştirme çalışmaları kapsamında araçla test sürüşlerine devam ediliyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (TTZA) Projesi kapsamında üretilen Vuran 4x4 araçların da teslimatı sürüyor.

Proje kapsamında son teslimatların yerli motorlarla yapılması öngörülüyor. Araçları üreten BMC ve yerli güç grupları geliştiren BMC Power, bu doğrultuda çalışmalar yürütüyor.

BMC Power, 400 beygir gücündeki Vuran isimli motorla ilgili çalışmalarda sona geldi. Vuran 4x4 araca entegre edilerek başarılı test sürüşleri gerçekleştirilen motorun farklı çevresel ve arazi şartlarındaki performansı test edildi.

Şirketin yürüttüğü bir diğer motor projesi ise 600 beygir gücündeki "Azra" ise BMC tarafından üretilen tank taşıyıcı araçlara entegre ediliyor. 8x8 araçlarda da yer alacak Azra motoru, halihazırda devam eden testlerde kullanılıyor.

BMC Power, 1000 ve 1500 beygir gücündeki motorlar için ise çalışmalarını sürdürüyor.