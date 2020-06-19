Son dakika haberleri: Boccia heyecanını salgın sürecinde evlerinde yaşadılar - Son Dakika

Son dakika haberleri: Boccia heyecanını salgın sürecinde evlerinde yaşadılar

Son dakika haberi... Samsun'da boccia sporunu engelli sporcular, salgın sürecinde mobil uygulama ile evlerinden oynadı.

Son dakika haberleri: Boccia heyecanını salgın sürecinde evlerinde yaşadılar, System.String[]

Samsun'da boccia sporunu engelli sporcular, salgın sürecinde mobil uygulama ile evlerinden oynadı.

Engelli sporcular koronavirüs salgını nedeniyle sevdikleri spordan teknoloji sayesinde uzak kalmadı. Ekran karşısında boccia oynayan sporcular, düzenlenen şampiyonaya da evlerinde hazırlanarak katıldı.

Spinal muskuler atrofi (SMA) hastası olan ve sadece sol elinin iki parmağını kullanabilen Emre Vural da şampiyonaya evinde hazırlanarak katılan sporculardan.

Vural, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamadıklarını, boccia sporu yaptıkları Atakum Engelsiz Yaşam Merkezi'ne gidemediklerini dile getirdi.

Oyunun mobil uygulaması ile evlerinden hem pratik yaptıklarını hem de arkadaşları ile müsabakalar yaparak kendilerini geliştirdiklerini anlatan Vural, milli takım antrenörlerinin de oyunu incelediklerini ifade etti.

"Biz de şampiyona yapmaya karar verdik ve ilk Türkiye Boccia Sanal Şampiyonası bu şekilde başladı." diyen Vural, "Maçlarımızın gerçekle hiçbir farkı yoktu. Gerçek maçlarda kazandığımızda ne kadar mutlu oluyorsak şu anda da kazandığımızda mutlu olup yenildiğimiz de de üzüldük." değerlendirmesini yaptı.

Ablası Fulya'nın da doğuştan engelli olduğunu ve onunla birlikte boccia sporunda antremanlar yaptıklarını belirten Vural, mobil uygulamada da ablası ile karşılıklı maçlar oynadıklarını söyledi.

Vural, "Biz engelli arkadaşlar olarak bugüne kadar birçok engeli ve zorluğu geçtik. Koronavirüs engeli de burada spor yapmamıza engel olmadı. Ama en kısa sürede antreman sahalarımıza geri dönüp gerçek sahadalarda Türkiye şampiyonalarına katılmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye Boccia Sanal Şampiyonası'na 41 sporcu katıldı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Boccia Sorumlu Asbaşkanı Selim Özen ise salgın sürecini engelli sporcularla sağlıklı bir şekilde atlatabilmek noktasında çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Boccia mobil uygulamasının engelli sporcuların evlerinden spora devam etmelerini sağladığını vurgulayan Özen, şunları kaydetti:

"Engelli sporcularımızın evlerinde bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmeleri noktasında sanal boccia şampiyonası gerçekleştirdik. Amacımız burada boccia mobil uygulaması ile hem strateji geliştirmeleri hem de oyun kurma becerilerini mental anlamda zinde tutabilmek. Türkiye'de 12 ilden 22 spor klübü ve 41 sporcu ile Türkiye Boccia Sanal Şampiyonası'nı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Türkiye, Samsun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 11:23 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Boccia heyecanını salgın sürecinde evlerinde yaşadılar - Son Dakika Spor
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