Son dakika haberleri! Bodrum Bayrak Tepesi'nde yangın - Son Dakika

Bodrum Bayrak Tepesi'nde yangın

Makilik ve otluk alan aniden yanmaya başladı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan ve Bayraktepe olarak adlandırılan bölgede yangın çıktı. Araç ile ulaşımın olmadığı bölgedeki yangında, Bayraktepe ve çevresi yandı. Otluk ve makilik alandaki yangını çevredeki vatandaşlar şaşkın gözlerle izledi.

Bodrum Turgutreis Mahallesi yakınlarında bulunan Bayraktepe'de saat 15: 45 sıralarında başlayan yangın aşırı sıcak ve rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyerek bölgeyi sardı. Otluk ve makilik alandaki yangına karadan müdahale edilemedi. Yayılma riski bulunmayan yangın alanının araç ulaşan bölgelerinde tedbir alındı.