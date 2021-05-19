Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çevreyi kirletenlere gerekli cezai işlemi uygulayacaklarını söyledi.
Türkbükü Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Aras, bir sokağın başında çöp yığınıyla karşılaştı.
Makam aracından inerek, özellikle evsel atıkların yer aldığı çöplerin yanına giden Aras, gördüğü manzara karşısında bir süre şaşkınlık yaşadı.
Atıkları tek tek inceleyen belediye başkanı, çevreyi kirletenleri tespit edip gerekli cezai işlemi uygulayacaklarını belirtti.
Aras, çevre kirliliğine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaştı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, evsel atıklarla çevrenin kirletilmesine tepki gösterdi - Son Dakika