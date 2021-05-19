Aras, çevre kirliliğine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından da paylaştı.

Makam aracından inerek, özellikle evsel atıkların yer aldığı çöplerin yanına giden Aras, gördüğü manzara karşısında bir süre şaşkınlık yaşadı.

Türkbükü Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Aras, bir sokağın başında çöp yığınıyla karşılaştı.

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