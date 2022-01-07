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21 yaşındaki gencin ölümü ile ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

21 yaşındaki gencin ölümü ile ilgili 5 kişi tutuklandı

07.01.2022 21:34

21 yaşındaki gencin ölümü ile ilgili 5 kişi tutuklandı Kavgaya, emanet araba ile yapılan kaza sebep olmuş Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 gencin yaşamını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

21 yaşındaki gencin ölümü ile ilgili 5 kişi tutuklandı

Kavgaya, emanet araba ile yapılan kaza sebep olmuş

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 gencin yaşamını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre 18 yaşındaki V.K., izinsiz şekilde aldığı F.B. adlı arkadaşının arabası ile kazaya karıştı. F.B. V.K.'dan kazanın masraflarını karşılamasını istedi. V.K. da masrafları karşılamayı kabul etmeyince 2 arkadaş arasında sosyal medyada başlayan tartışma büyüdü.

Akyarlar Fener Burnu'nda randevulaşan ikili, yanlarına aldıkları arkadaşları ve yakınları ile bölgeye geldi. Burada başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga esnasında 21 yaşındaki Günay Durmaz, vücuduna aldığı bıçak darbesi ile ağır şekilde yaralandı. 18 yaşındaki V.K. da karnından bıçaklandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, F.B., C.F. ve Y.K. adlı 3 şahsı gözaltına aldı.

İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Günay Durmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. V.K.'nın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Soruşturmanın devamında kavgaya karıştıkları belirlenen M.B. ve E.E. adlı şahıslar da gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan şahıslar, adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayda yaşamını yitiren Günay Durmaz ise Kadıkalesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

21 yaşındaki gencin ölümü ile ilgili 5 kişi tutuklandı
21 yaşındaki gencin ölümü ile ilgili 5 kişi tutuklandı
21 yaşındaki gencin ölümü ile ilgili 5 kişi tutuklandı
21 yaşındaki gencin ölümü ile ilgili 5 kişi tutuklandı
21 yaşındaki gencin ölümü ile ilgili 5 kişi tutuklandı
21 yaşındaki gencin ölümü ile ilgili 5 kişi tutuklandı
21 yaşındaki gencin ölümü ile ilgili 5 kişi tutuklandı
21 yaşındaki gencin ölümü ile ilgili 5 kişi tutuklandı
21 yaşındaki gencin ölümü ile ilgili 5 kişi tutuklandı
21 yaşındaki gencin ölümü ile ilgili 5 kişi tutuklandı

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Münir Karaloğlu, Jandarma, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 21 yaşındaki gencin ölümü ile ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


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