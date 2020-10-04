Son dakika haberleri | Bodrum'da bir tersanenin önünde kafatası bulunmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bodrum'da bir tersanenin önünde kafatası bulunmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler: Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir tersanenin önünde bulunan kafatasıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Son dakika haberleri | Bodrum'da bir tersanenin önünde kafatası bulunmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir tersanenin önünde bulunan kafatasıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçmeler mevkisinde bir tersanenin önünde bulunan kafatasıyla ilgili İzmir Adli Tıp Kurumunun incelemeleri sonuçlandı.

Yapılan incelemelerde, kafatası ve farklı zamanlarda bulunan bazı kemiklerin, Aralık 2019'da İçmeler mevkisinde kayıp başvurusu yapılan Mehmet Ali Koran'a (36) ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma yürüten Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Koran'ın arkadaşı olduğu öne sürülen 4 kişiyi ilçede gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Olay

Bodrum'da 16 Temmuz'da bir tersanenin çalışanları, iş yerinin önünde gördükleri kafatasıyla ilgili polis ekiplerine haber vermiş, kafatası ekipler tarafından DNA tespiti için incelemeye gönderilmişti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 23:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bodrum'da bir tersanenin önünde kafatası bulunmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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