Yangın, öğleden sonra ilçeye bağlı Yalıkavak Mahallesi Değirmenler mevkisinde çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Yangında 10 dönüm maki zarar gördü. Yangının, yapılan ilk incelemede, yakılan temizlik ateşi nedeniyle çıktığı belirlendi. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Bodrum'da çıkan maki yangını söndürüldü - Son Dakika

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