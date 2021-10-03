Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yakaköyü Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopterle havadan, 6 arazöz, su tankerleri ve Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yerden müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 hektar makiliğin zarar gördüğü belirlendi.
Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Bodrum'da çıkan yangında 5 hektar makilik alan zarar gördü - Son Dakika