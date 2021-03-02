Son dakika haberleri | Bodrum'da depoda kundaklama iddiası - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Bodrum'da depoda kundaklama iddiası

02.03.2021 01:35

Son dakika haberi... MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iki katlı bir binanın ikinci katında bulunan depo kısmında yangın çıktı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iki katlı bir binanın ikinci katında bulunan depo kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken depo kullanılamaz hale geldi. Deponun kundaklandığı ileri sürülürken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yangın, dün saat 19.30 sıralarında Karaova Mahallesi'nde çıktı. İnşaat malzemelerinin bulunduğu depodan dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın söndürülürken, depo kullanılamaz hale geldi. yangının kundaklama sonucu çıktığını öne sürüldü. Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bodrum'da depoda kundaklama iddiası - Son Dakika


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