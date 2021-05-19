Bodrum'da dernek binasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Ekipler, yangının çıkışıyla ilgili binada inceleme yaptı.

Çarşı Mahallesi'ndeki iki katlı dernek binasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler