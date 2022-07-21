Mağdur vatandaşların ihbarı üzerine geniş çaplı soruşturma başlatan ekipler, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde S.G.İ. ile O.E, O.E. ve S.Y'yi yaptığı operasyonla yakaladı.

Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Bodrum'da dolandırıcılık iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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