Son dakika haberleri... Bodrum'da evlere yakın alanda çıkan çalılık yangını söndürüldü - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın otluk ve çalılık arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gündoğan Mahallesi'nde otluk ve çalılık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Yerleşim yerlerini tehdit eden alevler, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü. Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi.
Yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Ekipler, yanan alanda bir süre soğutma çalışması yaptı.