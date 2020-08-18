Son dakika haberleri... Bodrum'da evlere yakın alanda çıkan çalılık yangını söndürüldü - Son Dakika

Ekipler, yanan alanda bir süre soğutma çalışması yaptı.

Yerleşim yerlerini tehdit eden alevler, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü. Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi.

Gündoğan Mahallesi'nde otluk ve çalılık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın otluk ve çalılık arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 18:12

Kaynak: AA

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