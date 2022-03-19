Son dakika... Bodrum'da geleneksel deve güreşi festivali düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika... Bodrum'da geleneksel deve güreşi festivali düzenlendi

19.03.2022 17:21

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde geleneksel deve güreşi festivali yapıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geleneksel deve güreşi festivali yapıldı.

Mumcular Arenası'nda Akdeniz, Marmara ve Ege bölgelerinden develerin güreştiği etkinliği, çok sayıda kişi aileleriyle piknik yaparak takip etti. Bazı develer güreşirken, bazıları da rakiplerinden kaçtı.

Etkinliğe katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür

Özel, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile diğer yetkililer vatandaşları selamladı.

Belediye Başkanı Aras, burada yaptığı konuşmada, güreşlere birçok bölgeden gelerek destek veren deve sahiplerine teşekkür etti.

Güreşlere 100'den fazla devenin getirildiği öğrenildi.

Son dakika... Bodrum'da geleneksel deve güreşi festivali düzenlendi
Son dakika... Bodrum'da geleneksel deve güreşi festivali düzenlendi
Son dakika... Bodrum'da geleneksel deve güreşi festivali düzenlendi
Son dakika... Bodrum'da geleneksel deve güreşi festivali düzenlendi

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Son dakika haber | GELENEKSEL MUMCULAR DEVE GÜREŞİ, 100 DEVENİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ Son dakika haber | GELENEKSEL MUMCULAR DEVE GÜREŞİ, 100 DEVENİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ Bodrum'da develer kıyasıya mücadele etti Bodrum'da develer kıyasıya mücadele etti

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bodrum'da geleneksel deve güreşi festivali düzenlendi - Son Dakika


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