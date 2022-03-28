Bodrum'da kaza yapan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Bodrum'da kaza yapan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı

28.03.2022 17:56

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaca ve tabelaya çarpması sonucu kamyonette sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaca ve tabelaya çarpması sonucu kamyonette sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Nuri Aldam'ın kullandığı 20 ACH 827 plakalı kargo firmasına ait kamyonet, Gümbet Kavşağı'nda refüjdeki ağaçlara, ardından yönlendirme tabelasına çarparak durdu.

Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri, kamyonette sıkışan sürücüyü uğraşlar sonucu çıkardı. Hastaneye kaldırılan Aldam'ın tedavisi sürüyor.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde, orta refüjde hızla ilerleyen kamyonetin yönlendirme tabelasına çarpması, ardından da kazayı gören vatandaşların yardım için bölgeye koşturması yer alıyor.

Bodrum'da kaza yapan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı
Bodrum'da kaza yapan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı
Bodrum'da kaza yapan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı
Bodrum'da kaza yapan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da kaza yapan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da kaza yapan kamyonet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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