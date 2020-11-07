Son dakika haberleri... Bodrum'da konuta talep yüzde 34 arttı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bodrum'da konuta talep yüzde 34 arttı

07.11.2020 10:26
Son dakika haberleri... Bodrum'da konuta talep yüzde 34 arttı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Koronavirüs salgını vatandaşı yazlık bölgelerde ev arayışına itti.

Koronavirüs salgını vatandaşı yazlık bölgelerde ev arayışına itti. Bodrum'da da konut satışlarının bu sebeple artış gösterdiğini dile getiren Yüksek Mimar Mustafa Fatih Demir, "Bodrum'da 2020 yılının ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 34,33 oranında arttı. Bodrum'da gayrimenkul yatırımı yapanlar çok kazançlı bir yatırıma imza atmış oldu" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs her sektörde etkisini gösterdi. Vatandaşın sakinliğe, denize ve ormana olan ihtiyacı da konut tercihlerini etkiledi. İstanbul-Bursa-İzmir-otoyolu ile 3.5 saatte İzmir'e ulaşılması, İstanbul-İzmir- Çanakkale köprü bağlantısı, İzmir-Aliağa- Çandarlı otoyolu projesi gibi projelerle İstanbul'dan ulaşımın daha kolay ve hızlı hale geldiği Ege Bölgesi'nde konut projelerine olan ilgi daha da arttı.Ulaşım avantajlarının yanında pandemi süreciyle birlikte vatandaşın değişen ev beklentisi, beraberinde yazlık ve kışlık olarak kullanılabilecek müstakil projeleri de tercih etmesine neden oldu. Bodrum'da konut satışlarının rekor üstüne rekor kırdığını belirten Huzzak Yapı ve Art Tech City Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mimar Mustafa Fatih Demir,"Bodrum'da 2020 yılının ilk sekiz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışları yüzde 34,33 oranında arttı. Talebe oranla arzın yetersiz kalmasından dolayı da Bodrum'da konut fiyatları yüzde 30 oranında arttı" ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİLER MAVİ VE YEŞİL ÖZLEMİNİ GİDERMEK İSTİYOR

Mustafa Fatih Demir, ziyaretçilerin maviye, yeşile ve zengin sosyal alanlara karşı bir özlem içerisinde olduğunu söyledi.

Benzer ilgiyi Bodrum'da yapımını sürdükleri Huzzak Hayat Country Bodrum Projesi'nde gördüklerini vurgulayan Demir, projeyle ilgili şu detayları paylaştı:

"Ege'nin İncisi Milas Kazıklı koyunda, denize 460 metre mesafede hayata geçirdiğimiz projemiz  koruma altındaki devlet çam ormanları içerisinde yeşilin ve mavinin bütünleştiği bir lokasyonda bulunuyor. Yüzde 81'i yeşil alana ayrılan, 64 villa dairenin olduğu projemiz içerisinde yer alan müstakil giriş ve bahçe, peyzaj alanları, açık havuz, açık fitness alanı, voleybol ve basketbol sahası, kamelyalar, açık çocuk park, açık otopark, Mandalya Yat Limanına yakınlığı gibi özellikleri insanların projemize olan ilgisini daha da arttırıyor. Projemize gelen yoğun ilgi projemize yatırım yapan insanları da mutlu etti. Bodrum ve civarında yaşanan konut fiyatlarında ki artış projemiz içinde geçerli oldu ve insanlar ger geçen gün kazandıkları bir yatırımın sahibi olmuş oldular."


Son dakika haberleri... Bodrum'da konuta talep yüzde 34 arttı
Son dakika haberleri... Bodrum'da konuta talep yüzde 34 arttı
Son dakika haberleri... Bodrum'da konuta talep yüzde 34 arttı
Son dakika haberleri... Bodrum'da konuta talep yüzde 34 arttı
Son dakika haberleri... Bodrum'da konuta talep yüzde 34 arttı

Mustafa Fatih, Koronavirüs, Bodrum, konut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bodrum'da konuta talep yüzde 34 arttı - Son Dakika


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