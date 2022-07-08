Son dakika haberleri... Bodrum'da makilik yangını - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Bodrum'da makilik yangını

08.07.2022 16:26
Son dakika haberleri... Bodrum'da makilik yangını

Son dakika haberlerine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tarım arazisi ve makilikte çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tarım arazisi ve makilikte çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektar alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde, soğutma çalışmaları sürüyor.

Bodrum'un Dereköy Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında, tarım arazisi ve makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 4 arazöz ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler, hızla yayılınca 2 helikopterile de havadan müdahaleye başlandı. Ekiplerin ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllülerinin müdahalesiyle yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bodrum'da makilik yangını - Son Dakika

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