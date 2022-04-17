Son dakika haberi | BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI; 6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika
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Son dakika haberi | BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI; 6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

17.04.2022 11:52

Son dakika habere göre Bodrum'da ormanlık ve makilik alan içerisinde çıkan yangın rüzgarın hızıyla yayıldı.

Bodrum'da ormanlık ve makilik alan içerisinde çıkan yangın rüzgarın hızıyla yayıldı. Yangına 10 arazöz, 10 itfaiye aracı ve çok sayıda sivil toplum gönüllüsü müdahale etti. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yaklaşık 6 saat süren müdahalenin sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre toplam 2,5 hektarlık makilik ve bozuk orman alanı yanarak zarar gördü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

'SABATOJ OLABİLİR'

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Geçen sene vericilerin bulunduğu alanda yangın çıkmıştı. Rüzgarın hızı yukarıda çok fazla. Şu an itibariyle büyük bir ölçüde kontrol altına alınmış görünüyor. 10 arazöz müdahale ediyor, genel itibariyle yangın kontrol altına alındı. Sabotaj olabileceği şüphesi üzerine duruyoruz. Bununla alakalı güvenlik birimlerimiz gerekli incelemeyi yapıyor. Alevler, eskiden kalma taş evlerin bulunduğu alana girdi. Ancak, bu evlerde yaşayan yok" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Rüzgarın etkisiyle yangın, Yakaköy'den Dereköy Dedeler mevkiine yayıldı. Bölgesel olarak çalışmalar devam ediyor. Bu bölgede çok büyük orman varlığı yok ama değer verdiğimiz makilik alan burası. Yarımadanın tam ortasında el değmemiş bir alan" diye konuştu.

Son dakika haberi | BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI; 6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haberi | BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI; 6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haberi | BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI; 6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haberi | BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI; 6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haberi | BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI; 6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haberi | BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI; 6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haberi | BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI; 6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haberi | BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI; 6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haberi | BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI; 6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haberi | BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI; 6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haberi | BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI; 6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haberi | BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI; 6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haberi | BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI; 6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haberi | BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI; 6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haberi | BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI; 6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haberi | BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI; 6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haberi | BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI; 6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika haberi | BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI; 6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

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Bodrum'da ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Bodrum'da ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Son dakika haberi: BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI Son dakika haberi: BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI; 6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI; 6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI - Son Dakika
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