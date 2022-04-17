Bodrum'da ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı - Son Dakika
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Bodrum'da ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı

17.04.2022 09:38

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yakaköy Mahallesi Çilek Caddesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına sivil toplum kuruluşlarındaki gönüllüler de müdahale etti.

Polis ekiplerince yangın bölgesinin girişi araç trafiğine kapatıldı.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

Bodrum'da ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı
Bodrum'da ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı
Bodrum'da ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı
Bodrum'da ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı

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Son dakika haberi: BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI Son dakika haberi: BODRUM'DA ORMAN VE MAKİLİK YANGINI Bodrum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü Bodrum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı - Son Dakika


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