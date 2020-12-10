Son dakika! Bodrum'da otomobilin köpeğe çarptığı anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

Son dakika! Bodrum'da otomobilin köpeğe çarptığı anlar güvenlik kamerasında

10.12.2020 17:29

Son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobilin kara yoluna çıkan köpeğe çarptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobilin kara yoluna çıkan köpeğe çarptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, İslamhaneleri Mahallesi Ortakent istikametinde, sürücüsü öğrenilmeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan köpek olay yerinde telef oldu.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde yola çıkan aracın köpeğe aracın çarpması, sürücünün biraz ileride bir süre durduktan sonra yoluna devam etmesi yer alıyor.

Son dakika! Bodrum'da otomobilin köpeğe çarptığı anlar güvenlik kamerasında
Son dakika! Bodrum'da otomobilin köpeğe çarptığı anlar güvenlik kamerasında
Son dakika! Bodrum'da otomobilin köpeğe çarptığı anlar güvenlik kamerasında
Son dakika! Bodrum'da otomobilin köpeğe çarptığı anlar güvenlik kamerasında

Ortakent, Otomobil, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bodrum'da otomobilin köpeğe çarptığı anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika


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