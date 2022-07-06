Son dakika haber: BODRUM'DA OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 4 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: BODRUM'DA OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 4 YARALI

06.07.2022 02:50

Son dakika haberler... MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otomobille kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazada otomobil içerisine sıkışan sürücü güçlükle kurtarılırken, yaralı yakını bölgede görüntü almak isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.

Kaza, saat 22.30 sıralarında yeni hastane kavşağında meydana geldi. Bodrum- Turgutreis istikametine seyir halinde ilerleyen Abdülkadir Irmak yönetimindeki 38 YL 694 plakalı otomobil, Turgutreis istikametinden ilerleyen ve kavşaktan dönüş yapmaya çalışan Veysel Uysal idaresindeki 48 E 3378 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle kaldırıma savruldu. Kazada 2 sürücü ve 2 araçta bulunan 2 yolcu olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllüleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu, sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Öte yandan, kurtarma çalışmaları sırasında yaralı yakınları bölgede haber için görevini yapan basın mensuplarına tepki gösterdi. Bölgedekilerin araya girmesiyle olayın büyümesi engellendi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Otomobil ile kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı: Yaralı yakınları basına saldırdı Son dakika haberi | Otomobil ile kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı: Yaralı yakınları basına saldırdı Bodrum'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Bodrum'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: BODRUM'DA OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 4 YARALI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:49 Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay canlı yayında maaşını açıkladı: 25 bin TL kazanıyorum
00:48 Burak Özçivit'in set çalışanlarına küfür ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı
00:35 Hakkari'den acı haber geldi! Trafik kazasında ağır yaralanan asker şehit oldu
00:28 Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamaları iki ülke arasındaki gerilimi arttıracak: Tehditlere müsamaha göstermeyeceğiz
00:02 Mersin'de cinnet geçiren adam, boşanma aşamasındaki eşini ve oğlunu öldürdükten sonra intihar etti
23:40 İngiltere peş peşe gelen iki istifayla sarsıldı! Muhalefet, hükümet hakkında konuştu
23:32 Meteoroloji bayram haftası için uyardı: 23 ilde sağanak yağış bekleniyor
23:28 ORC son anketinin sonuçlarını paylaştı! CHP İlk sıradaki AK Parti'yi aradaki 3 puanla takip ediyor
22:43 Kuyumcukent esnafı, otopark ücretlerini protesto etmişti! Özdağ'dan olayla ilgili tartışma yaratacak yeni iddialar geldi
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktorundan gündem olacak iddia: Cumhurbaşkanı'nın kafasında sonbaharda erken seçim var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 03:04:08. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: BODRUM'DA OTOMOBİLLE KAMYONET ÇARPIŞTI: 4 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement