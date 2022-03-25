Son dakika haberi... Bodrum'da otomobille motosikletin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobille motosikletin çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Ferruh Cihan Uyan'ın (38) kullandığı 48 ACV 953 plakalı motosiklet, Güvercinlik Mahallesi Bodrum istikametinde aynı yönde seyreden Nida M. (25) yönetimindeki 48 AFP 733 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, kontrolden çıkıp bariyere sıkışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Uyan, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin, sağında seyreden motosikletliye çarpması ve motosikletin daha sonra savrularak yoldan çıkması yer alıyor.