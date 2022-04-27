Son dakika haberleri | Bodrum'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Bodrum'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürüyor

27.04.2022 19:05
Son dakika haberleri | Bodrum'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürüyor

Son dakika haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geçen yıl şüphelileri takip eden 3 polis memurundan Ercan Yangöz'ün silahla ateş açılması sonucu şehit olması, birinin de yaralanmasına ilişkin haklarında dava açılan 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geçen yıl şüphelileri takip eden 3 polis memurundan Ercan Yangöz'ün silahla ateş açılması sonucu şehit olması, birinin de yaralanmasına ilişkin haklarında dava açılan 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Fatih Ö, şehidin ailesi ile taraf avukatları, mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Efe Ö. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada, güvenlik kamera kayıtlarıyla ilgili bilirkişi raporu istendi.

Karşılıklı beyanların ardından mahkeme heyeti, Fatih Ö'nün tutukluluk halinin devamına, Efe Ö'nün ise yurt dışı çıkış yasağı şartı koyulup adli kontrol halinin devamına karar verdi.

Duruşma 25 Mayıs'a ertelendi.

Olay

Bodrum'un Yahşi Mahallesi'nde 16 Haziran 2021'de, polisin takip ettiği otomobilden ateş açılması sonucu yaralanan 2 polis memurundan Ercan Yangöz şehit olmuş, Abdulkadir Doğan hastanede tedaviye alınmıştı.

Fatih Ö. ve Efe Ö'nün de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmış, baba ve oğlu tutuklanmış, diğer iki şüpheli serbest bırakılmıştı. Efe Ö. yapılan itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Muğla'nın yanı sıra farklı illerde düzenlenen operasyonlarda da silah ticareti ve saldırıyla ilişkili oldukları öne sürülen 19 şüpheli daha yakalanmış, bu kişilerden 12'si tutuklanmıştı.

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Bodrum, Muğla, Şehit, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bodrum'da polis memurunun şehit edilmesine ilişkin 2 sanığın yargılanması sürüyor - Son Dakika


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