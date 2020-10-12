Son dakika haberleri: Bodrum'da sahte alkolden zehirlenen 2 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Bodrum'da sahte alkolden zehirlenen 2 kişi öldü
12.10.2020 17:50
Edinilen son dakika haberine göre MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sahte alkolden zehirlendiği belirtilen 1'i kadın 2 kişi kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sahte alkolden zehirlendiği belirtilen 1'i kadın 2 kişi kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.
Bodrum'da İbrahim Yanık (74), dün gece mide bulantısı, kusma şikayetleriyle Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı saatlerde benzer şikayetlerle Semran Başkurt (66) da Bodrum'daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Sahte alkolden zehirlendikleri belirlenen Yanık ve Başkurt, doktorların müdahalesine rağmen bugün yaşamlarını yitirdi. Yanık ve Başkurt'un cenazeleri kesin ölüm nedenlerinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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