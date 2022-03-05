Son dakika haberleri | Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

05.03.2022 15:02
Son dakika haberleri | Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Son dakika gündem haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu getirileceği yönündeki ihbar üzerine, Torba uygulama noktasına yapılan denetimde, belirlenen araca "dur" ihtarında bulundu.

Kısa süren kovalamaca sonucunda durdurulan araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Araçtaki 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
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Bodrum polisi uyuşturucuya geçit vermedi Bodrum polisi uyuşturucuya geçit vermedi

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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