Son dakika haberleri! Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bodrum Grup Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, durumundan şüphelenilen üç şüpheliyi durdurdu.
Şüphelilerin ayrı ayrı yapılan üst aramalarında toplam 4 gram metamfetamin ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilere, "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak" suçundan işlem yapıldığı bildirildi.
Kaynak: AA
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