Son dakika haberleri | Bodrum'da yangında zarar gören aileye belediyeden destek - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Bodrum'da yangında zarar gören aileye belediyeden destek

24.02.2022 14:43
Son dakika haberleri | Bodrum'da yangında zarar gören aileye belediyeden destek

Gelen son dakika haberlerine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangında evi zarar gören aileye belediye ekiplerince destek verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangında evi zarar gören aileye belediye ekiplerince destek verildi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Türkbükü Mahallesi'nde yangın çıkan evin zarar gören eşyalardan temizledi.

Bina içi ile yanan duvarların temizlenme işlemleri bittikten sonra Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri duvarların sıvama işlemini gerçekleştirdi.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli tarafından da boya, badana işleri ve yangında kırılan iki pencerenin değişimi yapıldı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü aileye gerekli malzeme teminini sağladı.

Bodrum Belediyesi yetkilileri özellikle can ve mal kayıplarını önlemek adına vatandaşları, ev ve iş yeri yangınlarına sebebiyet verecek durumlara karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.

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Türkbükü, Bodrum, Yangın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bodrum'da yangında zarar gören aileye belediyeden destek - Son Dakika


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