Bodrum'da yüksek gerilim hattına yıldırım düştüğü anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

Otoparkın elektronik malzemelerinde maddi hasar meydana geldiği, kopan telin tamiri için ise onarım çalışması başlatıldığı öğrenildi.

İlçede aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle, Konacık Gazderesi Caddesi'ndeki bir yüksek gerilim hattına yıldırım isabet etti.

Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti