Son dakika haberleri: BODRUM'DA YUNUSLARIN GÖRSEL ŞÖLENİ CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, koya gelen yunuslar suya dalıp çıktı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Akyarlar Mahallesi sahilinde, bugün sabah saatlerinde yunus sürüsü görüldü.

Bir yetişkin ile 3 yavru yunustan oluşan sürü, kıyıya 20 metre kadar yakınlaştı. Sürü halinde gezen yunuslar suya dalıp çıkarken, görsel şölen oluşturdu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. 15 dakika boyunca bölgede vakit geçiren yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.