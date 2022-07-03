Son Dakika | BODRUM'DAKİ 'ÇUVAL' CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ; TABANCAYLA VURULUP, ASİT DÖKÜLEREK YAKILMIŞ - Son Dakika
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Son Dakika | BODRUM'DAKİ 'ÇUVAL' CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ; TABANCAYLA VURULUP, ASİT DÖKÜLEREK YAKILMIŞ

03.07.2022 03:25

Son dakika haberleri... MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, çuval içerisinde bulunan cesedin, emlak ve oto kiralama işi yapan Ümit Erol'a (50) ait olduğu belirlendi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, çuval içerisinde bulunan cesedin, emlak ve oto kiralama işi yapan Ümit Erol'a (50) ait olduğu belirlendi. Erol'un, borç- alacak meselesi nedeniyle önce uyuşturulup, tabancayla vurulduktan sonra yakılarak öldürüldüğü belirlenirken, gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i anestezi teknikeri 5 kişi tutuklandı.

28 Haziran günü saat 00.30 sıralarında Ortakent Mahallesi Üniversitesi Caddesi üzerinde yürüyen bir kişi, yol kenarından gelen yoğun koku üzerine durumdan şüphelenerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince yapılan incelemede içi toprak dolu bir çuval içerisinde bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin tanınmaz halde olduğu belirlenirken, yaşının 50- 55, olduğu belirtildi. Ceset, savcı ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖZEL EKİP KURULDU, SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Jandarma tarafından başlatılan çalışma kapsamında cesedin emlak ve oto kiralama işi yapan Ümit Erol isimli kişiye ait olduğu belirlenirken, Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan kardeşi Uğur Erol'un, 20 Haziran saat 18.30 sıralarında ağabeyinin evden ayrıldığını, hayatından endişe ettiğini belirterek 25 Haziran saat 16.00 sıralarında jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Erol'un telefon kayıtlarını incelemeye aldı.

UYUŞTURULUP TABANCAYLA VURULMUŞ ASİT DÖKÜLEREK YAKILMIŞ

Derinleştirilen soruşturma kapsamında şüpheliler H.T.A., annesi F.N.A., G.İ., E.D., anestezi teknikeri B.A. ve A.T. gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda Ümit Erol'un borç- alacak nedeniyle öldürüldüğü belirlendi. Olay günü şüphelilerin Erol'u uyuşturup, ardından tabancayla vurduktan sonra üzerine asit döktüğü ve yakmaya çalıştığı, daha sonra ise kurtulmak istedikleri cesedi içi toprak dolu bir çuvala koyup 20 kilometre uzaklıktaki boş bir araziye attığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | BODRUM'DAKİ 'ÇUVAL' CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ; TABANCAYLA VURULUP, ASİT DÖKÜLEREK YAKILMIŞ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | BODRUM'DAKİ 'ÇUVAL' CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ; TABANCAYLA VURULUP, ASİT DÖKÜLEREK YAKILMIŞ - Son Dakika
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