Son dakika haberleri... Bodrum'daki trafik kazasında motokurye yaralandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında motosikletli kurye yaralandı.

Kaza, Konacık Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bulvar üzerinde seyreden 34 DDN 748 plakalı paket servis motosikleti, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan motokuryenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA