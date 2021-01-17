Son dakika haberleri | Bodrum'un 7,5 kilometrelik tarihi surları turizme kazandırılacak - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bodrum'un 7,5 kilometrelik tarihi surları turizme kazandırılacak

17.01.2021 11:11
Son dakika haberleri | Bodrum'un 7,5 kilometrelik tarihi surları turizme kazandırılacak, System.String[]

Son dakika habere göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaklaşık 7,5 kilometrelik tarihi "Halikarnassos Surları"nın gün yüzüne çıkarılması için başlatılan kurtarma kazısı ve temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yaklaşık 7,5 kilometrelik tarihi "Halikarnassos Surları"nın gün yüzüne çıkarılması için başlatılan kurtarma kazısı ve temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediliyor.

Bodrum Sualtı ve Arkeoloji Müzesi denetimdeki Halikarnassos Batı Sur Duvarları Kurtarma Kazısı ve Temizlik Çalışmaları Projesi, Bodrum Belediyesi ve Akdeniz Ülkeleri Akademisi (AKADEMİA) Vakfının ortak çalışmasıyla yürütülüyor. Çalışmalarda çok sayıda işçi ve arkeolog görev yapıyor.

Projenin danışmanı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, surların, çok özel bir savunmanın parçası olarak yapıldığını ve büyük kısmının bugüne kadar koruma altında olduğunu söyledi.

Diler, Halikarnassos, modern yerleşmenin altında kaldığı için kalıntılarının büyük bir kısmının tahrip olduğunu ancak surların bir kısmının hala ayakta olduğunu belirtti.

Bodrum otogarı ve sanayisi taşındığı zaman altındaki kalıntıların, stadyum ve diğer tapınakların gün yüzüne çıkacağını anlatan Diler, "Halikarnassos bence zamanının o büyük başkenti, bugünkü modern Halikarnassoslularla buluşacak. Bu çalışmanın asıl yararlanıcıları onlar olacaktır." dedi.

Diler, yapılan çalışmayla kültürel mirasa karşı bir farkındalık oluşacağını belirterek şöyle konuştu:

"Sadece Halikarnassos'un değil, bütün Bodrum Yarımadası'nın kendi kültürel kimliğini daha iyi algılayacaktır. Bundan sonraki çalışmalarda da itici bir güç olacaktır. Çalışmalar etap etap yapılacak. Daha sonra çevre düzenlemesi, alan sunumu, konservasyon çalışmaları şeklinde devam edecek. Bu çalışmaların yüksek kaliteli kültür turizmine de katkısı olacaktır. Bakanlığımızın da bu çalışmaya oldukça önem ve destek verdiğini görüyoruz. "

"Halikarnassos'tan geriye kalan tüm değerlerimize sahip çıkmak istiyoruz"

AKADEMİA Vakfı Başkanı Özay Kartal da Bodrum'un tarihi kültürel ve arkeolojik değerlerine sahip çıkmaya devam ettiklerini söyledi.

Bodrum için çok önemli olan projeye başladıkları için çok mutlu olduklarını vurgulayan Kartal, "Biz kısaca 'Bodrum'un tarihi geçmişi, Bodrum'un turizm geleceğidir.' diyoruz. O bakımdan da Antik Halikarnassos'tan geriye kalan tüm değerlerimize sahip çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kartal, kazı çalışmaları sırasında zaman zaman sürprizlerle karşılaştıklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Antik Halikarnassos surlarıyla kapılarıyla ve kuleleriyle adeta 'Ben buradayım, hala varım.' diyor. Kentin gerçek kimliğini ortaya çıkarttığımız için son derece mutluyuz. Sur duvarları Bodrum Limanı'ndan başlayıp Askeri Kamp'ın içindeki Kaplan Kulesi ve Bardakçı mevkisine doğru devam ediyor. Buradan da 1,5 kilometre devam ederek Myndos Kapısı'na, ardından Gümbet Kavşağı'na, sonra yaklaşık 1 kilometrelik tırmanışla Göktepe mevkisine uzanıyor. Biz ilk etapta buradaki çalışmaları yapacağız. Çalışmanın ardından doğu sur duvarlarına geçmiş olacağız."

Arkeoloji Müzesi, Bodrum, Muğla, Sur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Bodrum'un 7,5 kilometrelik tarihi surları turizme kazandırılacak - Son Dakika


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