Son dakika haberleri! Bodrumspor'da 2 pozitif

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bodrumspor 'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "16 Kasım 2020 tarihinde yapılan covid-19 testleri sonucunda 2 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan futbolcularmız ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır" denildi.Takımda geçen hafta da 1 futbolcunun PCR testi sonucunun pozitif çıktığı açıklanmıştı.